В Запорожской области экс-прокурора приговорили к 15 годам за сотрудничество с оккупантами

фото: freepik.com

Бывший прокурор Запорожской области приговорен к 15 годам лишения свободы за государственную измену. Он сотрудничал с оккупационной администрацией РФ

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Правоохранители установили, что весной 2022 мужчина перешел на сторону врага и принял участие в создании незаконного оккупационного органа власти. Предатель начал работать в должности руководителя так называемой "прокуратуры г. Каменка-Днепровская", созданной оккупационной администрацией.

"Суд признал виновным бывшего прокурора одной из окружных прокуратур Запорожской области в совершении государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Также изменник лишен права занимать должности, связанные с выполнением функций государства, в том числе в правоохранительных и судебных органах, и органах местного самоуправления, сроком на 15 лет.

Напомним, бывшего милиционера МВД Украины из Луганщины приговорили к 13 годам за сотрудничество с врагом. Он добровольно работал на окупантов.