06:43  31 січня
На Чернігівщині знешкодили бойову частину ракети, яка впала в лісі
03:18  31 січня
У Києві буде хвилина мовчання в громадському транспорті
05:17  31 січня
В Одесі шили одяг під логотипами відомих брендів: як покарають ділків
UA | RU
UA | RU
31 січня 2025, 13:48

Закликала до знищення українців: на Херсонщині затримали зрадницю, яка "злива" дані про ЗСУ окупантам

31 січня 2025, 13:48
Читайте также на русском языке
Фото: прокуратура
Читайте также
на русском языке

Тепер жінці загрожує ув'язнення

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, місцева жителька збирала інформацію про дислокацію, пересування підрозділів та техніки Сил оборони України в Херсоні, а також фіксувала наслідки ворожих обстрілів.

Всі ці дані разом із фото вона передавала спецслужбам ворога через соцмережі. Також відомо, що жінка була адміністратором антиукраінської спільноти: там вона закликала до знищення українців.

Наразі суд обрав для неї запобіжний захід - тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше викрили 21-річного зрадника з Харкова. Його завербувала російська ФСБ через соцмережі, де він писав антиукраїнські коментарі. Він отримував "завдання" від окупантів виявити бойові позиції артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів. Також харків'янин сподівався, що його "евакуюють" в РФ, проте його затримали українські правоохоронці.

Також повідомлялося, що затримали адвоката з Дніпра. Правоохоронці з'ясували, що він був російським коригувальником. Зокрема, він скоригував ракетний обстріл противника по місцевій компанії, що модернізує та відновлює ударні і розвідувальні дрони. Адвокат намагався втекти за кордон, але був затриманий.

агент рф зрада
В Україні судитимуть військового, який перейшов на бік росіян і потрапив у полон на Донеччині
30 січня 2025, 12:02
Правоохоронці затримали російських диверсантів, які готували теракти на Одещині
30 січня 2025, 11:04
СБУ затримала 8 агентів РФ: планували диверсії в кількох областях
28 січня 2025, 17:50
Всі новини »
29 січня 2025
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
У Запоріжжі двох поліцейських судитимуть за крадіжку майже 800 тис. грн у померлого пенсіонера
31 січня 2025, 14:06
Походи до ТЦК стануть простішими: що пропонують у Міноборони
31 січня 2025, 13:53
Нелегальні сигарети поштою: на Харківщині судитимуть ділків за незаконний бізнес
31 січня 2025, 13:42
Протягом доби ворог бив по Донеччині майже 4 тис. разів
31 січня 2025, 13:25
ЗСУ вдарили по одному з найбільших російських нафтопереробних заводів: що відомо
31 січня 2025, 13:10
Прикордонники показали, як FPV-дрони нищать позиції окупантів на Харківщині
31 січня 2025, 13:04
На кордоні з Молдовою затримали втікача з трьома переправниками
31 січня 2025, 12:55
Уряд підтримав впровадження "Пакунку пораненого" для військових
31 січня 2025, 12:46
Безрукова — відсторонена керівниця АОЗ, а Жумаділов отримав статус т.в.о директора, — Мін'юст
31 січня 2025, 12:40
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Всі публікації »
Максим Жорін
Сергій Висоцький
Юрій Чевордов
Всі блоги »