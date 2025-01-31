Фото: прокуратура

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, місцева жителька збирала інформацію про дислокацію, пересування підрозділів та техніки Сил оборони України в Херсоні, а також фіксувала наслідки ворожих обстрілів.

Всі ці дані разом із фото вона передавала спецслужбам ворога через соцмережі. Також відомо, що жінка була адміністратором антиукраінської спільноти: там вона закликала до знищення українців.

Наразі суд обрав для неї запобіжний захід - тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше викрили 21-річного зрадника з Харкова. Його завербувала російська ФСБ через соцмережі, де він писав антиукраїнські коментарі. Він отримував "завдання" від окупантів виявити бойові позиції артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів. Також харків'янин сподівався, що його "евакуюють" в РФ, проте його затримали українські правоохоронці.

Також повідомлялося, що затримали адвоката з Дніпра. Правоохоронці з'ясували, що він був російським коригувальником. Зокрема, він скоригував ракетний обстріл противника по місцевій компанії, що модернізує та відновлює ударні і розвідувальні дрони. Адвокат намагався втекти за кордон, але був затриманий.