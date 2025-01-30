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30 января 2025, 12:02

В Украине будут судить военного, который перешел на сторону россиян и попал в плен в Донецкой области

30 января 2025, 12:02
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фото: ДБР
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Государственное бюро расследований задержало бывшего украинского военного. Мужчина после аннексии Крыма в 2014 году перешел на сторону РФ

Об этом сообщила пресс-служба ДБР, передает RegioNews.

Правоохранители установили, что в украинский военный добровольно присягнул на верность россиянам после захвата его воинской части в Симферополе в 2014 году.

После начала полномасштабной войны РФ против Украины он пошел воевать на стороне окупантов. Мужчина участвовал в боях в составе штурмовиков 123 ОМБ РФ.

В январе 2025 года изменник попал в плен к украинским военным в Донецкой области.

Мужчину подозревают в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Ему грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, правоохранители задержали российских диверсантов, готовивших теракты в Одесской области. Мужчины планировали взорвать украинских полицейских.

Как сообщалось, СБУ задержала 8 агентов РФ, получивших задачу дестабилизировать ситуацию в Украине.

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