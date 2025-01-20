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20 января 2025, 08:32

Ночью россияне запустили по Украине более 140 дронов: сколько удалось сбить

20 января 2025, 08:32
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 20 января российские войска совершили очередную дроновую атаку по территории Украины. Враг запустил 141 беспилотник

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В частности, россияне совершили пуски ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Также враг применил баллистическую ракету "Искандер-М" по Сумщине.

На данный момент подтверждено сбивание 93 беспилотников. Противовоздушная оборона работала в 13 областях: Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Донецкой.

Также, как отмечается в сообщении, 47 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны, еще двое улетели в направлении России.

Напомним, российские войска поздно вечером 19 января нанесли авиаудара по поселку Золочев Богодуховского района Харьковской области. В результате обстрела пострадал ребенок.

война ПВО шахед Воздушные силы беспилотники
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