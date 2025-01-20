В результате российского авиаудара на Харьковщине пострадала 14-летняя девочка

фото иллюстративное: Харьковская областная прокуратура

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую ОВА.

Для атаки по населенному пункту российские захватчики применили управляемую авиационную бомбу. Удар пришелся возле частного дома в Золочеве.

В администрации рассказали, что в результате обстрела пострадала девочка в возрасте 14 лет. Ребенка с ранением госпитализировали в медицинское учреждение.

Напомним, вечером, 18 января, россияне нанесли ракетный удар по Высочанской общине Харьковщины. В результате атаки повреждены жилые дома, пострадала женщина