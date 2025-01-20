Сырский рассказал, сколько солдат потеряла армия России за 2024 год
В 2024 году российские войска потеряли 434 тысячи личного состава, из них 150 тысяч убитыми.
Об этом рассказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью программе "ТСН Тиждень", передает RegioNews.
Он отметил, что потери врага в течение 2024 превысили потери за предыдущие годы полномасштабной войны.
На вопрос о соотношении потерь украинских и российских сил Сырский ответил: "В разы, скажем так".
Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на утро 19 января, общие боевые потери личного состава российско-оккупационных войск составили 818 740.
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