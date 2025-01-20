Сырский сказал, как украинские удары по территории РФ повлияли на ситуацию на фронте
Российские войска после атак Украины по территории РФ вдвое снизили нормы расходов артиллерийских снарядов на фронте
Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал в интервью программе "ТСН Неделя", передает RegioNews.
По словам Сырского, уменьшение расходов артиллерийских боеприпасов в российской армии наблюдается уже несколько месяцев. Если раньше этот показатель составлял до 40 тысяч снарядов в сутки, то сейчас "это значительно меньше".
Он также объяснил, какие объекты на территории России выбираются целями для ударов.
"Мы, как правило, поражаем военные объекты, влияющие на действия войск. Кроме того, к поражению берутся фабрики или заводы, производящие боеприпасы, части к ракетам или продукцию двойного назначения", - отметил главком ВСУ и добавил, что также объектом поражения становится нефтеперерабатывающая промышленность врага.
Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в течение 2024 года российские войска потеряли 434 тысяч личного состава, из них 150 тысяч убитыми.