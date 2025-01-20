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20 января 2025, 08:14

Сырский сказал, как украинские удары по территории РФ повлияли на ситуацию на фронте

20 января 2025, 08:14
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фото: Минобороны
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Российские войска после атак Украины по территории РФ вдвое снизили нормы расходов артиллерийских снарядов на фронте

Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал в интервью программе "ТСН Неделя", передает RegioNews.

По словам Сырского, уменьшение расходов артиллерийских боеприпасов в российской армии наблюдается уже несколько месяцев. Если раньше этот показатель составлял до 40 тысяч снарядов в сутки, то сейчас "это значительно меньше".

Он также объяснил, какие объекты на территории России выбираются целями для ударов.

"Мы, как правило, поражаем военные объекты, влияющие на действия войск. Кроме того, к поражению берутся фабрики или заводы, производящие боеприпасы, части к ракетам или продукцию двойного назначения", - отметил главком ВСУ и добавил, что также объектом поражения становится нефтеперерабатывающая промышленность врага.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в течение 2024 года российские войска потеряли 434 тысяч личного состава, из них 150 тысяч убитыми.

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