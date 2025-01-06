Россияне обстреляли село в Херсонской области: есть жертва
Сегодня днем, 6 января, оккупационные войска РФ обстреляли село Широкая Балка Херсонского района. В результате атаки погиб мирный житель
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.
"К сожалению, в результате удара погиб местный житель. 48-летний мужчина получил смертельные ранения. Искренние соболезнования родным и близким убитого", — говорится в сообщении.
Напомним, в понедельник вечером, 6 января, войска РФ ударили дроном по маршрутному такси в Херсоне. Из-за атаки российского дрона погиб 50-летний мужчина. Ранения получили пятеро женщин и парень.
Россияне атаковали дроном маршрутку в Херсоне: погиб человек, 9 гражданских раненыВсе новости »
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