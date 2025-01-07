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07 января 2025, 08:40

Россияне убили 2 и ранили 17 жителей Херсонщины

07 января 2025, 08:40
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фото: Нацполиция
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За прошедшие сутки, 6 января, российские войска атаковали около 40 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов погибли двое гражданских, 17 мирных жителей получили ранения

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались: Херсон, Молодежное, Зеленовка, Чернобаевка, Антоновка, Дарьевка, Понятовка, Надднепрянское, Приднепровское, Садовое, Камышаны, Белозерка, Разлив, Ромашково, Днепровское, Велетенское, Кизомис, Станислав, Александровка, Широкая Балка, Токаревка, Новотягинка, Тягинка, Ольговка, Львово, Веревка, Николаевка, Монастырское, Томарино, Саблуковка, Змиевка, Красный Маяк, Одрадокаменка, Золотая Балка, Дудчаны, Веселое и Казацкое.

"Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 17 — получили ранения", — говорится в сообщении.

Захватчики били по промышленной инфраструктуре и жилым кварталам. Оккупанты повредили четыре частных дома. Также россияне изуродовали газопровод, маршрутное такси и частные автомобили.

Напомним, в понедельник вечером, 6 января, войска РФ ударили дроном по маршрутному такси в Херсоне. Из-за атаки российского дрона погиб 50-летний мужчина. Ранения получили пятеро женщин и парень.

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