Оккупанты ударили из танков и артиллерии по Херсонщине: в ОВА показали последствия обстрелов
За прошедшие сутки российские оккупанты били по селу Веселое и поселку Казацкое Бериславского района из танков, артиллерии и дронов. Из-за обстрелов были повреждены и разрушены десятки жилых домов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
В Веселом в результате "прилетов" повреждены почти четыре десятка домов. Казацкое оккупанты атаковали с артиллерии и дронов. В поселке повреждены по меньшей мере два дома.
Напомним, 6 января оккупационные войска РФ атаковали дронами гражданские автомобили в Херсоне. В результате вражеских ударов ранены мирные жители.
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