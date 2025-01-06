Оккупанты ударили из танков и артиллерии по Херсонщине: в ОВА показали последствия обстрелов

фото: Херсонская ОВА

За прошедшие сутки российские оккупанты били по селу Веселое и поселку Казацкое Бериславского района из танков, артиллерии и дронов. Из-за обстрелов были повреждены и разрушены десятки жилых домов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

В Веселом в результате "прилетов" повреждены почти четыре десятка домов. Казацкое оккупанты атаковали с артиллерии и дронов. В поселке повреждены по меньшей мере два дома.

Напомним, 6 января оккупационные войска РФ атаковали дронами гражданские автомобили в Херсоне. В результате вражеских ударов ранены мирные жители.