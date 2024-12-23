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23 декабря 2024, 10:38

На технике оккупантов в Мариуполе заметили новую маркировку

23 декабря 2024, 10:38
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фото: t.me/andriyshTime
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Новая отметка на российской военной технике зафиксирована во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает RegioNews.

Грузовики с буквой О в квадрате двигались к северу Донецкой области по направлению Розовско-Пологовской агломерации.

Андрющенко также рассказал о неожиданных перемещениях российской техники через Мариуполь в Ростовскую область РФ. Она двигается малыми колоннами в сопровождении военной полиции. Не менее четырех колонн в неделю по Бердянскому и Пологовскому направлениям.

"Отслеживаем, пока для выводов мало данных", - написал он, отметив, что в остальном сохраняются приоритеты передвижения в сторону Времивского и Кураховского направлений.

В то же время фиксируется усиление ПВО системами С-300 в западной и северо-западной части Мариупольского района. Таким образом, россияне пытаются усилить защиту Ростовской области:

"Системы перемещают днем, не скрывая факт перемещения, что указывает на определенную спешку", - отметил советник мэра.

Напомним, ранее появилось видео, как операторы подразделения роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс" бригады "Месть" метко отработали по позициям кафиров в Донецкой области.

оккупация военная техника оккупанты Донецкая область Мариуполь
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