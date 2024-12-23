Житель Прикарпатья по заказу россиян сжег авто военных, пригнанное с фронта на ремонт
На Прикарпатье правоохранители задержали вражеского приспешника, сжегшего военное авто. Этот автомобиль был пригнан для ремонта после выполнения боевых задач на фронте.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным следствия, фигурантом оказался 36-летний игроман из Ивано-Франковска. В спецслужбе отмечают, что ранее мужчину уже привлекали к ответственности за кражи.
Как установило расследование, он надеялся заработать на сотрудничестве с оккупантами, чтобы пополнить свой счет в онлайн-казино.
Злоумышленнику сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса - препятствование законной деятельности ВСУ и умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога.
Он сейчас находится под стражей. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Чернигове была задержана 16-летняя агентка российской военной разведки. Девушка помогала оккупантам готовить новый воздушный удар по Черниговщине. Ей грозит пожизненное заключение .