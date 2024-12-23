Житель Прикарпатья по заказу россиян сжег авто военных, пригнанное с фронта на ремонт

фото: СБУ

На Прикарпатье правоохранители задержали вражеского приспешника, сжегшего военное авто. Этот автомобиль был пригнан для ремонта после выполнения боевых задач на фронте.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, фигурантом оказался 36-летний игроман из Ивано-Франковска. В спецслужбе отмечают, что ранее мужчину уже привлекали к ответственности за кражи.

Как установило расследование, он надеялся заработать на сотрудничестве с оккупантами, чтобы пополнить свой счет в онлайн-казино.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса - препятствование законной деятельности ВСУ и умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога.

Он сейчас находится под стражей. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Чернигове была задержана 16-летняя агентка российской военной разведки. Девушка помогала оккупантам готовить новый воздушный удар по Черниговщине. Ей грозит пожизненное заключение .