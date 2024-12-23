СБУ затримала тюремника із Херсона, який охороняв російську катівню

фото: СБУ

Правоохоронці викрили та затримали жителя Херсону, який під час окупації міста працював на загарбників. Він був охоронцем у слідчому ізоляторі, де росіяни утримували та катували українських громадян.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на повідомлення СБУ та ДБР.

До повномасштабно війни фігурант працював молодшим інспектором Херсонського слідчого ізолятора. Під час окупації міста росіяни призначили його охоронцем в катівні, яку ворог облаштував у будівлі захопленого СІЗО.

"Перебуваючи на "посаді", зрадник охороняв камери, до яких окупанти масово ув’язнювали місцевих жителів. Найбільше потерпілих було серед учасників руху опору у південному регіоні України", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними СБУ, фігурант агітував своїх знайомих іти на роботу в окупаційні установи, обіцяючи їм високі зарплати в рублях.

Після звільнення Херсона зловмисник намагався уникнути правосуддя і для цього постійно змінював місця проживання. Однак правоохоронцям вдалося встановити місцеперебування зрадника і затримали його. Йому повідомили про підозру у держзраді та колабораційній діяльності. Чоловікові загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше Суд у Харкові засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна колишню правоохоронницю з Харківщини, яку працівники затримали під час деокупації міста Ізюм.