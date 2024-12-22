Россияне расстреляли 5 украинских военных, сдававшихся в плен

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Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает RegioNews.

"110 ОМБР им. генерал-хорунжего Марка Безручко распространила видео с очередным преступлением россиян – расстрелом воинов, сдавшихся в плен", – написал он.

Из видео, по словам Лубинца, видно, как российские солдаты расстреляли пять украинских пленных защитников.

"Сообщу об этом факте ООН и МККК. Российские военные преступники, расстреливающие украинских военнопленных, должны предстать перед международным трибуналом и понести самое суровое наказание, предусмотренное законом!" – призвал омбудсмен.

Напомним, 24 ноября вблизи села Новодаровка в Запорожской области, где продолжаются активные боевые действия, захватчики расстреляли пятерых украинских защитников из шести, взятых в плен.