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16 декабря 2024, 12:08

Суд вынес приговор полицейской-коллаборантке, которая встречала колонны оккупантов в центре Изюма

16 декабря 2024, 12:08
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фото: ГБР
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Суд в Харькове приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества бывшую правоохранительницу Харьковщины, которую работники задержали во время деоккупации города Изюм.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным ведомства, в марте 2022 года она начала сотрудничать с оккупационными властями.

"Для того, чтобы облегчить задачу военным РФ, изменница встречала колонны захватчиков в центре Изюма и указывали им, где расположены все государственные органы", - говорится в сообщении.

За активную помощь предательница получила должность следователя во вновь "народной милиции".

"Во время работы на врага женщина проводила следственные действия по законам РФ, патрулировала улицы, в том числе и местный рынок. А из-за того, что российской формы для нее не хватило, на работу она выходила в гражданской одежде с белой повязкой на рукаве ", – рассказали в ГБР.

Женщину задержали во время освобождения Изюма, когда она пыталась бежать в Россию.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ обнаружила в Херсонской области еще семерых коллаборантов, которые пытались "залечь на дно".

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