В результате российских обстрелов ранены восемь жителей Херсонщины, один человек погиб

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В Херсонской области за прошедшие сутки из-за российских обстрелов один человек погиб и восемь получили ранения

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались шесть населенных пунктов, в том числе Херсон.

По словам главы ОВА, российские войска наносили удары по социальной инфраструктуре; жилых кварталах. В результате обстрелов повреждены 2 частных дома, газопровод и частные автомобили.

Также Прокудин сообщил, что в результате обстрелов в течение суток один человек погиб, еще восемь были ранены.

Напомним, украинские военные в течение ночи и утра 9 декабря сбили две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 18 беспилотников, запущенных россиянами.