Воздушные силы сообщили, сколько российских дронов и ракет ночью сбили над Украиной

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Украинские военные в течение ночи и утра 9 декабря сбили две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 18 беспилотников, запущенных россиянами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Как отмечается в сообщении, россияне атаковали Украину двумя управляемыми авиаракетами и 37 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками других типов.

На 8:00 украинские военные сбили две ракеты Х-59/69 и 18 БПЛА в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской и Одесской областях.

18 беспилотников локационно потеряно. Также отмечается, что сейчас в воздушном пространстве Украины присутствуют вражеские дроны, боевая работа продолжается.

Из-за падения сбитых вражеских дронов в Винницкой области повреждена инфраструктура нескольких частных предприятий.

Напомним, ранее в Днепропетровской ОВА сообщили, что в результате дроновой атаки в Каменском районе получила ранение местная жительница. Впоследствии в сети появилось видео попадания российского дрона.