Наркотики в электронных сигаретах и желейных конфетах: на Днепропетровщине разоблачили группу сбытчиков

Фото: полиция Днепропетровской области

На Днепропетровщине стражи порядка разоблачили группу из семи человек, которые, по данным следствия, продавали наркотики через Telegram, почтовые отправления и курьерскую доставку

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Во время обысков полицейские изъяли наркотики стоимостью более 10,3 млн грн, наличные деньги и два автомобиля. По предварительным данным, ежемесячная прибыль от незаконной деятельности группы превышала 3 млн грн.

По данным следствия деятельность группы координировал 32-летний организатор. К незаконному сбыту он привлек других участников, фасовавших наркотические вещества, готовили посылки, оформляли почтовые отправления, доставляли заказы и получали деньги от продаж.

Запрещенные вещества реализовывались через Telegram, почтовые службы и курьеры. Часть наркотиков продавали в виде электронных устройств для курения, заправленных наркотической жидкостью, а также подмешивали в конфеты желейные.

Семерым фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины – незаконное производство и сбыт наркотических средств.

Напомним, ранее в Прикарпатье разоблачили и ликвидировали канал поставки наркотических средств в Коломыйскую исправительную колонию. 35-летний житель Калуша закупал наркотические вещества, маскировал их в конфетах и паштете, после чего отправлял почтовые отправления в колонию.