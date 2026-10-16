В Испании задержан житель Киевщины, подозреваемый в махинациях с тарифами в Ивано-Франковске

Фото: Офис Генерального прокурора

В Испании задержан 40-летний житель Киевщины, подозреваемый в организации преступной группы и завладении более 71 млн грн при формировании тарифов на теплоснабжение в Ивано-Франковске

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, подозреваемый возглавлял преступную организацию из пяти человек. В нее входили основатель и руководители частных компаний, производивших и транспортировавших тепловую энергию в Ивано-Франковской общине. Конечным бенефициаром связанных предприятий был сам организатор.

В течение отопительных сезонов 2021-2023 годов участники организации, по версии следствия, подавали органам местного самоуправления недостоверные расчеты для формирования тарифов. В частности, они искусственно завышали затраты на производство тепла и скрывали его фактические потери при транспортировке.

В результате этого бюджета Ивано-Франковска нанесли ущерб более чем на 71 млн грн. В то же время жители города, по данным следствия, платили за тепловую энергию, которую фактически не получали.

В декабре 2025 года мужчине заочно сообщили о подозрении в завладении имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением. В январе 2026 года ему объявили новое подозрение - в создании и руководстве преступной организацией, завладении имуществом в особо крупных размерах и внесении заведомо ложных сведений в официальные документы.

По данным следствия, мужчина уехал из Украины еще в июне 2025 года. 22 января 2026 г. его объявили в международный розыск.

В настоящее время прокуроры Ивано-Франковской областной прокуратуры готовят запрос в компетентные органы Испании относительно экстрадиции подозреваемого в Украину.

Обвинительный акт в отношении четырех других участников организации был направлен в суд в марте 2026 года. Судебное разбирательство их дела продолжается.

Напомним, что прокуроры Тернопольской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении директора психоневрологического интерната .