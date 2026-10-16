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16 октября 2026, 17:15

В Днепре мужчину судили по TikTok по ТЦК

16 октября 2026, 17:15
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Фото из открытых источников
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В Днепре судили мужчину, который публиковал в TikTok видео с информацией о местах и времени работы групп оповещения ТЦК. Стало известно, какой приговор он получил

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

В Днепре мужчина создал в TikTok аккаунт, который назвал "Служба безопасности клиентов". Там он опубликовал видео о работе военных ТЦК на улицах города. Следствие отметило, что эти публикации помогали военнообязанным избегать встреч с группами оповещения, что препятствовало пополнению сил обороны Украины.

Суд назначил наказание в пять лет лишения свободы, однако освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

Напомним, ранее в Николаевской области судили женщину за распространение TikTok материалов. Речь идет о видео, оправдывающих и отрицавших вооруженную агрессию РФ против Украины.

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