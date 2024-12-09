В Харьковской области Силы обороны уничтожили пушку, миномет и пехоту оккупантов

фото: ГПСУ

Бойцы пограничной бригады "Гарт" продолжают бить FPV-дронами по вражеским целям в Харьковской области

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Разведывательно-ударные группы БПЛА подразделения "Скорпион" нанесли дронами-камикадзе серию поражений по огневым позициям и блиндажам врага.

"В результате воздушной атаки уничтожена вражеская машина (так называемая буханка), которая использовалась для подвоза личного состава и боекомплекта, пушки МТ-12 "Рапира", миномет, камера видеонаблюдения. Также подтверждено обезвреживание по меньшей мере пятерых оккупантов", – идет сообщении.

Напомним, под Волчанском в Харьковской области разведывательно-ударные группы БПЛА подразделения "Скорпион" уничтожили фортификационные сооружения и вооружение россиян.