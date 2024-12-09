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09 грудня 2024, 09:42

Внаслідок російських обстрілів поранені восьмеро жителів Херсонщини, одна людина загинула

09 грудня 2024, 09:42
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фото: поліція
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У Херсонській області протягом минулої доби через російські обстріли одна людина загинула і восьмеро отримали поранення

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися шість населених пунктів, зокрема місто Херсон.

За словами голови ОВА, російські війська завдавали ударів по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах. Внаслідок обстрілів пошкоджено 2 приватні будинки, газопровід і приватні автомобілі.

Також Прокудін повідомив, що внаслідок обстрілів протягом доби одна людина загинула, ще восьмеро були поранені.

Нагадаємо, українські військові протягом ночі та ранку 9 грудня збили дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 18 безпілотників, запущених росіянами

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