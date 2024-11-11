Оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов Херсонской области, ранен человек

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В Херсонской области за прошедшие сутки в результате российских обстрелов получил ранения один человек

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались 14 населенных пунктов региона.

В частности, российские кафиры попали по образовательному заведению и магазину.

Пострадали жилые кварталы населенных пунктов, в том числе в результате обстрелов были повреждены 9 частных домов. Также поврежден газопровод, гараж, мотоцикл и частные автомобили.

Напомним, ранее также стало известно, что в Николаеве в результате дронового удара россиян погибли пять гражданских.