На Закарпатье разоблачили схему для уклонистов за 10 тысяч "зелеными"

Фото: Госпогранслужба

В Закарпатье правоохранители разоблачили схему незаконной переправки за границу. Организатору уже сообщили о подозрении

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

В поселке Вилок правоохранители остановили автомобиль Skoda. В машине находились 35-летний мужчина и его пять пассажиров, которые хотели незаконно попасть на территорию ЕС. Организатор схемы надеялся, что мужчины обойдут контрольные посты. За свои услуги он хотел получить по 10 тысяч долларов с каждого.

"Организатор незаконной сделки задержан. Ему сообщено о подозрении по ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Планируется избрание меры пресечения", - говорят пограничники.

Напомним, в Закарпатье пограничники разоблачили очередную схему пересечения границы . Два дельца брали по 8500 долларов за "поездку".