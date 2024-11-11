В результате дроновой атаки по Николаеву погибли пять человек

фото: ГСЧС

Российские войска ночью, 11 ноября, нанесли удар дронам по городу Николаеву. В результате атаки погибли пять человек

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич, передает RegioNews.

Также зафиксированы повреждения жилых домов в разных районах города и нежилых помещений. На одном из мест попадания произошел пожар, его потушили спасатели.

На местах ударов работают наши коммунальные службы. Ликвидация последствий атаки продолжается.

Напомним, ранее стало известно, что на Харьковщине в течение суток в результате российских обстрелов погибли два человека.