Завладение зерном ГПЗКУ на $60 млн: организатор схемы предстанет перед судом

Перед судом предстанет владелец международного зернотрейдера российского происхождения, обвиняемый в организации схемы завладения зерном ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" более чем на 60 миллионов долларов США

Об этом сообщили в НАБУ, передает RegioNews .

По данным следствия, зерно государственной компании из-за ряда субъектов хозяйствования поставили в Саудовскую Аравию. Снабжение осуществляли на условиях наложенных платежей, что, по версии следствия, не соответствовало рыночным нормам. В результате ГПЗКУ не получила средств за продукцию, а убытки государственной компании достигли 60 миллионов долларов США.

Более 40,9 миллионов долларов из этой суммы, по данным следствия, легализовали через иностранные компании, зарегистрированные на Кипре.

В мае 2026 года следствие по организатору схемы завершили. Теперь он предстанет перед судом.

По данным следствия, к сделке причастны еще пять человек. В отношении трех бывших представителей ГПЗКУ и владельца иностранной компании суд уже вынес обвинительные приговоры. В отношении еще одного представителя зернотрейдера идет судебное разбирательство.

Вину обвиняемого должны доказать в суде.

Напомним, что полицейские Киевщины сообщили о подозрении злоумышленнику, избившему охранника фермерского хозяйства и завладевшему автомобилем с зерном.