Киевские власти хотят обязать установить границы заказника "Межигорское"

Фото: Киевская городская прокуратура

Оболонская окружная прокуратура Киева обратилась в суд, чтобы обязать столичные власти установить границы заказника местного значения "Межигорское" площадью 5 гектаров. Территорию объявили заповедной еще в 1978 году

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

Как сообщает прокуратура, сведения об ограничениях в использовании земель заказника не внесены в Государственный земельный кадастр. Также на территории не было установлено необходимых информационных и охранных знаков.

Отсутствие четко определенных границ создает риск самовольного занятия и незаконного использования заповедных земель.

В связи с этим прокуратура подала иск в Киевский городской совет, Киевскую городскую государственную администрацию, Киевскую городскую военную администрацию и Департамент защиты окружающей среды и адаптацию к изменению климата КГГА.

Прокуратура просит суд обязать ответственные органы разработать и утвердить документацию по землеустройству, внести сведения о границах заказника "Межигорское" в Государственный земельный кадастр, а также установить информационные и охранные государственные знаки соответствующего образца.

Напомним, ранее в Одесской области отменили незаконную аренду двух ставок в рамках Любашевского поселкового совета. Речь идет о Кричуновском и Адамовском ставках общей площадью 73 га.