Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Херсонської області, поранено людину
У Херсонській області минулої доби внаслідок російських обстрілів отримала поранення одна людина
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 14 населених пунктів регіону.
Зокрема, російські окупанти влучили по освітньому закладу та магазину.
Постраждали житлові квартали населених пунктів, зокрема внаслідок обстрілів були пошкоджені 9 приватних будинків. Також пошкоджено газопровід, гараж, мотоцикл та приватні автомобілі.
Нагадаємо, раніше також стало відомо, що у Миколаєві внаслідок дронового удару росіян загинули п'ятеро цивільних.
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