В Донецкой области военные нашли в стене разрушенного дома Библию, которой более 100 лет
В городе Северск в Донецкой области военные нашли в одном из разрушенных домов Библию, датированную 1908 годом. Она была спрятана в стене дома
Об этом сообщили в Главном управлении коммуникаций ВСУ, передает RegioNews.
Как рассказали военные, реликвию обнаружили еще в 2023 году бойцы 4-го линейного батальона Президентской бригады.
Книга была спрятана в стене. Военные предполагают, что о наличии там реликвии могли не знать даже хозяева уничтоженного дома.
Найденную книгу военнослужащие передали Службе военных капелланов ВСУ. Они попытаются разыскать владельцев Библии. Если никто не отзовется, книгу передадут музею.
Напомним, ранее на Буковине американец пытался вывезти в Румынию старинные книги.
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