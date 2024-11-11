Россияне нанесли три авиаудара по Запорожью: погиб человек, более 20 раненых

фото: Иван Федоров

В ночь на 11 ноября российские войска нанесли авиаудары по городу Запорожье. В результате атаки погиб один человек, также известно о 21 пострадавшем.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Среди пострадавших пятеро детей. Это мальчики 4, 16 и 17 лет и девочки 15 и 17 лет. Четырехлетнего мальчика госпитализировали в больницу.

В результате российской атаки разрушен жилой дом, повреждено общежитие.

Напомним, ранее также стало известно, что в Николаеве в результате дронового удара россиян погибли пять гражданских.