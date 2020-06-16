19:45  16 июня
Михаил Добкин собирается баллотироваться в мэры Киева
13:51  16 июня
В Украине пока не планируют открывать детские оздоровительные лагеря
17:32  16 июня
Президент не поедет в суд по делу о нарушении карантина в Хмельницком
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
16 июня 2020, 18:43 13

Депутатка фракции "Батькивщина" планирует добровольно сложить мандат

16 июня 2020, 18:43 13
Читайте також українською мовою
О причинах такого решения Ольга Белькова обещает сообщить позже
О причинах такого решения Ольга Белькова обещает сообщить позже
Фото: скриншот видео
Читайте також
українською мовою

Ольга Белькова из фракции "Батькивщина" планирует сложить полномочия народного депутата Украины.

Об этом сообщает "Украинская правда", передает RegioNews.

Да, я планирую сдать мандат. Но не буду давать пояснения до официального выступления. Никакой зрады. Просто жизнь", - сказала Белькова.

Она попала в парламент по списку "Батькивщины" под номером 17.

Известно, что место Бельковой в Раде займет Сергей Евтушок (№ 25 в списке партии), бывший глава Сарненской РГА Ровенской области и народный депутат 8 созыва.

Напомним, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук 11 июня объявил о своем уходе из Верховной рады.

Верховная Рада депутат Батькивщина
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
"Голос" хочет созвать внеочередное заседание ВР для рассмотрения отставки Авакова
16 июня 2020, 12:24
"Слуги народа" отчитаются о своей работе 21 июля
15 июня 2020, 20:48
Адвокат Дубинского заявила, что нардеп не планирует получать гражданство другой страны
15 июня 2020, 19:22
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 мая 2020
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
Все видео »
Децентрализация по-украински: как админтерреформа спровоцировала конфликты в регионах
Местный депутат и аудитор, или Кто контролирует автовокзалы Полтавской области
Все публикации »
Елена Монова
Иван Галунга
Михаил Дяденко
Все блоги »