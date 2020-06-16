Депутатка фракции "Батькивщина" планирует добровольно сложить мандат
О причинах такого решения Ольга Белькова обещает сообщить позже
О причинах такого решения Ольга Белькова обещает сообщить позже
Ольга Белькова из фракции "Батькивщина" планирует сложить полномочия народного депутата Украины.
Об этом сообщает "Украинская правда", передает RegioNews.
Да, я планирую сдать мандат. Но не буду давать пояснения до официального выступления. Никакой зрады. Просто жизнь", - сказала Белькова.
Она попала в парламент по списку "Батькивщины" под номером 17.
Известно, что место Бельковой в Раде займет Сергей Евтушок (№ 25 в списке партии), бывший глава Сарненской РГА Ровенской области и народный депутат 8 созыва.
Напомним, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук 11 июня объявил о своем уходе из Верховной рады.
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