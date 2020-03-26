Кабмин разрешил работать обменникам, СТО и зоомагазинам

Кабинет министров Украины внес изменения в свое постановление, которым предусмотрено, что работа станций технического обслуживания, пунктов обмена валюты, а также зоомагазинов на период карантина разрешается с сегодняшнего дня, 26 марта

Фото: ЕКАМ

Кабинет министров Украины внес изменения в свое постановление, которым предусмотрено, что работа станций технического обслуживания, пунктов обмена валюты, а также зоомагазинов на период карантина разрешается с сегодняшнего дня, 26 марта

Об этом пишет RegioNews по ссылке на городского голову Черновцов Алексея Каспрука.

Кабинет министров принял изменения в постановление, которым четко определил, что нужно разрешить работу, мойка, шиномонтаж и СТО.

Вместе с тем, в эфире в Facebook Каспрук отметил, что пока еще не опубликована окончательная редакция этого постановления правительства.

"Знаю только из комментариев чиновников, из новостей, что сегодня было принято. Слышал об этом и прямо из уст президента и премьера, потому что у нас была селекторное совещание, где мы все эти моменты обсуждали", - сообщил мэр Черновцов.

Он также добавил, что с сегодняшнего дня разрешено работу пунктов обмена валюты.

"Как только появится это постановление на сайте правительства, это означает, что вы можете завтра открываться и работать, менять валюту людям, разгрузить банки, в которых теперь ажиотаж", - сказал чиновник.

Кроме того, мэр Черновцов заметил, что изменения в постановление предусматривают, что разрешено работу зоомагазинов.

"Также разрешена торговля семенами, а также другой продукцией, которая нужна для начала весенне-полевых работ, для садоводства", - сообщил чиновник.

Ранее Кабмин запретил деятельность этих заведений на период карантина.