Кабмин разрешил работать обменникам, СТО и зоомагазинам
Об этом пишет RegioNews по ссылке на городского голову Черновцов Алексея Каспрука.
Кабинет министров принял изменения в постановление, которым четко определил, что нужно разрешить работу, мойка, шиномонтаж и СТО.
Вместе с тем, в эфире в Facebook Каспрук отметил, что пока еще не опубликована окончательная редакция этого постановления правительства.
"Знаю только из комментариев чиновников, из новостей, что сегодня было принято. Слышал об этом и прямо из уст президента и премьера, потому что у нас была селекторное совещание, где мы все эти моменты обсуждали", - сообщил мэр Черновцов.
Он также добавил, что с сегодняшнего дня разрешено работу пунктов обмена валюты.
"Как только появится это постановление на сайте правительства, это означает, что вы можете завтра открываться и работать, менять валюту людям, разгрузить банки, в которых теперь ажиотаж", - сказал чиновник.
Кроме того, мэр Черновцов заметил, что изменения в постановление предусматривают, что разрешено работу зоомагазинов.
"Также разрешена торговля семенами, а также другой продукцией, которая нужна для начала весенне-полевых работ, для садоводства", - сообщил чиновник.
Ранее Кабмин запретил деятельность этих заведений на период карантина.
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