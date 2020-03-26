Стали известны результаты тестов умершего жителя Днепропетровщины
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на пресс-службу Днепропетровской областной государственной администрации.
"Мужчина не был больным коронавирусом. Причиной смерти стала пневмония. Больной занимался самолечением и несвоевременно обратился к врачам. Сейчас проверяют, был ли он инфицирован гриппом типа А", - заявил председатель Днепропетровской ОДА Александр Бондаренко.
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Напомним, 24 марта в Днепре умер 45-летний мужчина, которому в больнице диагностировали пневмонию, но спасти не удалось.
Мужчина неделю назад вернулся из путешествия в Египет, а вызвал скорую только 24 марта. Медики прибыли уже в защитных костюмах. Пациент был в тяжелом состоянии. Его на "скорой" доставили в Днепровскую городскую больницу №21.
По состоянию на 25 марта в Украине 145 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса COVID-19.
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