В Херсоне "больной коронавирусом" обманул медиков
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ХМН.
По информации издания, 39-летний житель Херсона позвонил на "103" и сообщил, что якобы контактировал с другом, который "прибыл из Европы". А теперь у него поднялась температура. К нему выехала "скорая".
Прибывшим медикам херсонец признался, никакого друга, который прибыл из Европы, у него нет. Не было и заражения коронавируса, медики диагностировали у него ОРВИ.
Пациент просто хотел получить помощь дома, хотя никакой необходимости в этом не было: поликлиника клинической больницы имени Лучанского находилась от его дома в нескольких кварталах. Поэтому в областном территориальном центре экстренной медпомощи считают, что имели дело с ложным вызовом. Материалы о нем передадут в полицию.
Как рассказал заместитель главврача областного территориального Центра экстренной медпомощи Инесса Чамлай: "На вызов, связанный с угрозой заражения особо опасным коронавирусом, бригады "скорой" выезжают в специальных противоэпидемических костюмах. У них ограниченный срок использования, и их не так много".
Так, из-за распространения коронавируса в церквях Херсонщины примут карантинные мероприятия.
Напомним, что херсонцы возмущены бездействием городских властей в условиях карантина.
Кроме того, по состоянию на 9:00 утра понедельника, 16 марта, в Украине уже подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом, 4 из них - в Черновцах.
Напомним, по состоянию на 12 марта в Украине было зафиксировали три случая заболевания коронавирусной инфекцией - у мужчины в Черновцах (первый случай коронавируса), у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии. 12 марта 71-летняя пенсионерка с Житомирщины умерла.
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