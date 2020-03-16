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16 марта 2020, 15:22 47

В Херсоне "больной коронавирусом" обманул медиков

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16 марта 2020, 15:22 47
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В Херсоне мужчина соврал медикам, что больной коронавирусом, чтобы к нему домой приехала "скорая"
Фото: unsplash
В Херсоне мужчина соврал медикам, что больной коронавирусом, чтобы к нему домой приехала "скорая"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ХМН.

По информации издания, 39-летний житель Херсона позвонил на "103" и сообщил, что якобы контактировал с другом, который "прибыл из Европы". А теперь у него поднялась температура. К нему выехала "скорая".

Прибывшим медикам херсонец признался, никакого друга, который прибыл из Европы, у него нет. Не было и заражения коронавируса, медики диагностировали у него ОРВИ.

Пациент просто хотел получить помощь дома, хотя никакой необходимости в этом не было: поликлиника клинической больницы имени Лучанского находилась от его дома в нескольких кварталах. Поэтому в областном территориальном центре экстренной медпомощи считают, что имели дело с ложным вызовом. Материалы о нем передадут в полицию.

Как рассказал заместитель главврача областного территориального Центра экстренной медпомощи Инесса Чамлай: "На вызов, связанный с угрозой заражения особо опасным коронавирусом, бригады "скорой" выезжают в специальных противоэпидемических костюмах. У них ограниченный срок использования, и их не так много".

Так, из-за распространения коронавируса в церквях Херсонщины примут карантинные мероприятия.

Напомним, что херсонцы возмущены бездействием городских властей в условиях карантина.

Кроме того, по состоянию на 9:00 утра понедельника, 16 марта, в Украине уже подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом, 4 из них - в Черновцах.

Напомним, по состоянию на 12 марта в Украине было зафиксировали три случая заболевания коронавирусной инфекцией - у мужчины в Черновцах (первый случай коронавируса), у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии. 12 марта 71-летняя пенсионерка с Житомирщины умерла.

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