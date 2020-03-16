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16 марта 2020, 14:48 7

В церквях Херсонщины советуют прихожанам не прикладываться к иконам и не обниматься

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16 марта 2020, 14:48 7
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Из-за распространения коронавируса в церквях Херсонщины примут карантинные мероприятия
Фото: ХОГА
Из-за распространения коронавируса в церквях Херсонщины примут карантинные мероприятия

Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе Херсонской ОГА.

Обсуждение мероприятий с представителями церквей и религиозных организаций состоялось под руководством заместителя главы облгосадминистрации Вадима Чабана.

"Посещение храмов – личное дело каждого, наш долг – сделать это как можно безопаснее. При этом важно подавать информацию корректно, не распространять фейков и не поддаваться своим страхам и панике", - подчеркнул Вадим Чабан.

На период карантина церквям и религиозным организациям рекомендовано:

• максимально ограничить проведение служений, которые предусматривают присутствие людей, и по возможности проводить их в онлайн-режиме;

• осуществлять в храмах антисептические мероприятия;

• верующим не прикладываться к иконам;

• использовать одноразовую посуду во время причастия;

• верующим не здороваться за руки, не целовать и не обнимать друг друга.

Представители духовенства поддержали внедрение превентивных мер и сообщили, что будут информировать общественность по поводу профилактики распространения коронавируса и о необходимых действиях во время карантина.

Напомним, по состоянию на 9:00 утра понедельника, 16 марта, в Украине уже подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом, 4 из них - в Черновцах.

Напомним, по состоянию на 12 марта в Украине было зафиксировали три случая заболевания коронавирусной инфекцией - у мужчины в Черновцах (первый случай коронавируса), у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии. 12 марта 71-летняя пенсионерка с Житомирщины умерла.

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