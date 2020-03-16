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16 марта 2020, 13:46 14

Херсонцы возмущены бездействием городских властей в условиях карантина

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16 марта 2020, 13:46 14
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Херсонцы возмущены бездействием мэра, который еще не принял решение закрыть ТРЦ, клубы, спортивные секции и кафе
Фото: Facebook страница Йосипенка
Херсонцы возмущены бездействием мэра, который еще не принял решение закрыть ТРЦ, клубы, спортивные секции и кафе

Об этом сообщает RegioNews.

Так, в учебных заведениях Херсона с 12 марта до 3 апреля включительно приостановлен учебно-воспитательный процесс .

Кроме того, на пленарных заседаниях сессий присутствие граждан будет ограничено депутатами горсовета, руководителями и сотрудниками исполнительных органов, руководителями районных в городе Херсоне советов, представителями средств массовой информации. Также будет ограничено проведение совещаний, конкурсов и т. п, которые предусматривают присутствие более 15-20 человек.

А вот развлекательные заведения, кружки, кафе до сих пор работают. Так, родителям детей, которые посещают спортивные кружки, предлагают подписать заявление о том, что о коронавирусе знают и берут всю ответственность на себя.

Такой документ от коммунального заведения города обнародовал в Facebook депутат облсовета Игорь Йосипенко.

"Мне, как жителю Херсона и отцу троих детей, интересно, что ждет власть нашего города? Почемусегодня меры, принятые властями на государственном уровне, полностью игнорируются руководством нашего города? Школы закрыли на карантин, а где дети? Все дети в ТРЦ "Фабрика" и на спортивных кружках! Все развлекательные заведения продолжают работать! Владимир Миколаенко, вы ознакомились с Постановлением Правительства от 11 марта 2020 г № 211 и рекомендациями министра здравоохранения?", – пишет депутат.

Ранее сообщалось, что Каховский городской совет планирует работать в закрытом режиме и не допускать на заседание журналистов.

Напомним, по состоянию на 9:00 утра понедельника, 16 марта, в Украине уже подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом, 4 из них - в Черновцах.

Напомним, по состоянию на 12 марта в Украине было зафиксировали три случая заболевания коронавирусной инфекцией - у мужчины в Черновцах (первый случай коронавируса), у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии. 12 марта 71-летняя пенсионерка с Житомирщины умерла.

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