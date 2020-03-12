Карантин: депутаты Каховского горсовета будут работать в закрытом режиме

Каховский городской совет планирует работать в закрытом режиме и не допускать на заседание журналистов

Фото: Таврійські вісті

Каховский городской совет планирует работать в закрытом режиме и не допускать на заседание журналистов

Об этом сообщил местный журналист Олег Батурин в соцсети Facebook, передает RegioNews.

Депутаты городского совета решили проводить сессии и заседания в закрытом режиме из-за карантина.

Журналист считает, что депутаты будут принимать решение в тайне от общественности.

"Как сообщила депутат горсовета Ирина Гончарова: "С целью противодействия распространения в городе эпидемии коронавируса совместное заседание депутатских комиссий 19 марта и пленарное заседание сессии горсовета 26 марта будут проходить в закрытом режиме. В зал заседаний допускаются депутаты, мэр и начальники отделов для доклада". Такую информацию она получила от городского совета", - написал он.

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Напомним, вчера, 11 марта, Кабинет Министров объявил карантин на территории всей страны.

Позже Министерство образования и науки официально сообщила учебным заведениям о трехнедельном карантине с 12 марта до 3 апреля.

11 марта глава ВР Дмитрий Разумков отменил народным депутатам заграничные командировки в связи с распространением коронавируса в мире.

Кроме того,за нарушение карантина украинцам грозит до трех лет за решеткой.

П состоянию на 10 марта коронавирус обнаружен во всех странах ЕС в Китае пошел на спад.