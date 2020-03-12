Карантин: депутаты Каховского горсовета будут работать в закрытом режиме
Об этом сообщил местный журналист Олег Батурин в соцсети Facebook, передает RegioNews.
Депутаты городского совета решили проводить сессии и заседания в закрытом режиме из-за карантина.
Журналист считает, что депутаты будут принимать решение в тайне от общественности.
"Как сообщила депутат горсовета Ирина Гончарова: "С целью противодействия распространения в городе эпидемии коронавируса совместное заседание депутатских комиссий 19 марта и пленарное заседание сессии горсовета 26 марта будут проходить в закрытом режиме. В зал заседаний допускаются депутаты, мэр и начальники отделов для доклада". Такую информацию она получила от городского совета", - написал он.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Напомним, вчера, 11 марта, Кабинет Министров объявил карантин на территории всей страны.
Позже Министерство образования и науки официально сообщила учебным заведениям о трехнедельном карантине с 12 марта до 3 апреля.
11 марта глава ВР Дмитрий Разумков отменил народным депутатам заграничные командировки в связи с распространением коронавируса в мире.
Кроме того,за нарушение карантина украинцам грозит до трех лет за решеткой.
П состоянию на 10 марта коронавирус обнаружен во всех странах ЕС в Китае пошел на спад.
- 16:49 12 марта На востоке Украины погиб разведчик из Одесской области
- 16:45 12 марта В Черниговской области с карт исчезло село
- 16:28 12 марта Полицейские офицеры общин Хмельницкой области получили 43 автомобиля
- 16:23 12 марта Коронавирус: две авиакомпании отменили рейсы из Запорожья
- 16:23 12 марта В столичных автопарках могут появиться 200 автобусов
- 16:21 12 марта Не целовать иконы и слушать службу дома: УГКЦ дала рекомендации относительно коронавируса
- 12:57 12 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 18:02 07 марта Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел на отдых
- 15:50 08 марта Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом
- 13:11 11 марта Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
- 16:45 08 марта Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера
- 12:37 08 марта Украинцы летели вместе с больной коронавирусом молдованкой