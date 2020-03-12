"Житомирводоканал" не будет отключать воду из-за коронавируса
"Житомирводоканал" решил не осуществлять отключение воды в городе, которое было запланировано на 12 марта из-за необходимости замены запорной арматуры
"Житомирводоканал" решил не осуществлять отключение воды в городе, которое было запланировано на 12 марта из-за необходимости замены запорной арматуры
Об этом сообщается на сайте предприятия, передает RegioNews.
Отмечается, что соответствующее решение принято в связи с утверждением Правительством мер недопущения распространения вируса COVID-19.
"Проведение работ по замене запорной арматуры, запланированные на 12.03.2020, отменяется. 12.03.2020 водоснабжения в городе не будет приостановлено", - говорится в сообщении.
Ранее информация об отключении водоснабжения вызвала критику со стороны жителей города.
Напомним, в среду, 11 марта исполнительный комитет Житомирского горсовета ввел ограничительные меры из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции.
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