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12 марта 2020, 14:24 8

На Кировоградщине студентов выгоняют из общежитий

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12 марта 2020, 14:24 8
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Местные чиновники, борясь с эпидемией коронавируса, решили отправить их по домам
Фото:depositphotos
Местные чиновники, борясь с эпидемией коронавируса, решили отправить их по домам

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на CBN.

О том, что студенты должны покинуть общежития, сообщил начальник образования и науки Кировоградской ОГА Владимир Таборанський.

Также он уточнил, что иностранные студенты могут оставаться в общежитиях. Это распоряжение не касаются и детей-сирот. Они будут находиться под опекой персонала.

Напомним, что с 12 марта на большинстве территории Украины вводится карантин, который продлится до 3 апреля. Правительство Украины приняло такое решение, чтобы обезопасить украинцев от пандемии коронавируса.

Как информировали RegioNews ранее, в Казатине Винницкой области госпитализировали мужчину с подозрением на смертельно опасную болезнь - атипичную пневмонию, которую вызывает коронавирус.


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