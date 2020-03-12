На Кировоградщине студентов выгоняют из общежитий
Местные чиновники, борясь с эпидемией коронавируса, решили отправить их по домам
Местные чиновники, борясь с эпидемией коронавируса, решили отправить их по домам
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на CBN.
О том, что студенты должны покинуть общежития, сообщил начальник образования и науки Кировоградской ОГА Владимир Таборанський.
Также он уточнил, что иностранные студенты могут оставаться в общежитиях. Это распоряжение не касаются и детей-сирот. Они будут находиться под опекой персонала.
Напомним, что с 12 марта на большинстве территории Украины вводится карантин, который продлится до 3 апреля. Правительство Украины приняло такое решение, чтобы обезопасить украинцев от пандемии коронавируса.
Как информировали RegioNews ранее, в Казатине Винницкой области госпитализировали мужчину с подозрением на смертельно опасную болезнь - атипичную пневмонию, которую вызывает коронавирус.
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