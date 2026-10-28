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Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

По состоянию на утро есть обесточенные потребители в прифронтовых и приграничных регионах, в частности в Донецкой и Харьковской областях.

В Сумской области энергетики продолжают возобновлять электроснабжение после предыдущих атак. В частности, в Конотопе свет уже вернули большинству потребителей, ремонтные работы продолжаются.

Из-за повреждений электросетей в части регионов 28 октября действуют графики почасовых отключений электроэнергии. Для промышленных компаний и бизнеса также введены графики ограничения мощности. Эти меры необходимы для стабильной работы энергосистемы и предотвращения более масштабных аварий.

Напомним, в ночь на 28 октября РФ атаковала Украину баллистической ракетой Искандер-М/С-400 и 88 ударными БПЛА. Зафиксированы попадания на 8 локациях.