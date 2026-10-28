Дроны атаковали Черниговщину: повреждены больница, склад и предприятие

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Российские войска за прошедшие сутки атаковали беспилотниками гражданскую инфраструктуру Черниговской области. Повреждены больница, складское помещение, предприятие и автомобиль

Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает RegioNews.

По его словам, в Семеновской больнице в результате удара российского беспилотника "Молния" повреждено окно.

Днем российские войска атаковали Чернигов дроном "Герань", в результате чего повреждения получили складские помещения.

Ночью россияне нанесли удар по предприятию в Корюковке. Там возник пожар, который спасатели уже потушили.

Кроме того, из-за атаки беспилотника в одном из сел Любецкой общины поврежден автомобиль.

Информации о пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 28 октября РФ атаковала Украину баллистической ракетой Искандер-М/С-400 и 88 ударными БпЛА типа Shahed (38 из них – реактивные), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 8 локациях.