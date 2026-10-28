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28 октября 2026, 09:16

Ракеты, авиабомбы и дроны: россияне атаковали Харьковщину, 14 пострадавших

28 октября 2026, 09:16
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Фото: Харьковская ОВА
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За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и еще 20 населенных пунктов области. В результате обстрелов пострадали 14 человек, в том числе 4-летний мальчик

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

В Харькове ранения получили мужчины в возрасте 68 и 66 лет, а также женщины в возрасте 32 и 65 лет. Еще 65-летняя женщина и 4-летний мальчик подверглись острой реакции на стресс.

В Дергачах острую реакцию на стресс получили пять человек. В поселке Боровая ранен 69-летний мужчина. В селе Грушевка Кондрашевской общины пострадали две 53-летние женщины.

По данным областных властей, российские войска применили одну ракету, две реактивные системы залпового огня, четыре управляемых авиабомба, четыре беспилотника типа "Молния", восемь FPV-дронов и 143 БпЛА, тип которых устанавливают.

В Харькове повреждены складское помещение, четыре автомобиля, вход на станцию метро, административное здание, гражданское предприятие, два многоквартирных и один частный дом.

В Богодуховском районе повреждены частный дом и автомобиль в Золочеве, а также три частных дома и заведение культуры в Черноглазовке.

В Купянском районе получили повреждения три частных дома в селах Мирное, Кравцовка и поселке Шевченково, электросети в Мирополье и многоквартирный дом в Большом Бурлуке.

В Изюмском районе повреждены 24 частных дома, гараж, 12 автомобилей и электросети в Изюме, а также учебное заведение в селе Бугаевка.

В Харьковском районе разрушений получили два частных дома, два складских помещения, автозаправочная станция, гараж и три автомобиля в Дергачах. Также повреждены частный дом в Черкасской Лозовой и складское здание в Залужном.

В Лозовском районе повреждено спортивное заведение в Лозовой и два частных дома в Близнецах. В Чугуевском районе в результате атаки поврежден трактор в селе Зарожное.

Напомним, в ночь на 28 октября РФ атаковала Украину баллистической ракетой Искандер-М/С-400 и 88 ударными БпЛА типа Shahed (38 из них – реактивные), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 8 локациях.

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