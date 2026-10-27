Россияне атаковали критическую инфраструктуру Днепра: трое пострадавших
Российские войска 27 октября атаковали объект критической инфраструктуры в Днепре. Там возник пожар. В результате атаки пострадали три человека, двое мужчин в возрасте 34 и 74 лет госпитализированы
Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews .
По его словам, на месте попадания загорелся пожар.
Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.
Напомним, что в ночь на 27 октября враг более 40 раз атаковал пять районов Днепропетровской области беспилотниками и авиабомбами.
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
В Одессе адвокат подозревается в схеме с переводом военного за $3300
27 октября 2026, 19:43В Харьковской области мужчина угрожал полицейским гранатой
27 октября 2026, 19:07В Киевской области отца и сына подозревают в контрабанде авто для ВСУ
27 октября 2026, 18:57На Прикарпатье разоблачили двух 18-летних парней на сбыте каннабиса
27 октября 2026, 18:05Киеве мужчина поджег дверь квартиры знакомой из-за мести
27 октября 2026, 17:50Оккупанты пытаются "прорваться": пограничники показали, как уничтожают штурмы врага
27 октября 2026, 17:35Работала секретарем псевдоизбирательной комиссии: жители Херсона объявили подозрение
27 октября 2026, 17:32В Ровно легковушка столкнулась с маршруткой: четверо травмированых
27 октября 2026, 17:16Бросил гранату в группу людей в Херсоне: мужчину приговорили к 15 годам заключения
27 октября 2026, 16:57
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все блоги »