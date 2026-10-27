Россияне атаковали критическую инфраструктуру Днепра: трое пострадавших

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Российские войска 27 октября атаковали объект критической инфраструктуры в Днепре. Там возник пожар. В результате атаки пострадали три человека, двое мужчин в возрасте 34 и 74 лет госпитализированы

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews .

По его словам, на месте попадания загорелся пожар.

Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Напомним, что в ночь на 27 октября враг более 40 раз атаковал пять районов Днепропетровской области беспилотниками и авиабомбами.