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27 октября 2026, 10:45

На Черниговщине из-за российских ударов пострадали шесть человек, в том числе ребенок

27 октября 2026, 10:45
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Фото: ГСЧС
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Российские войска нанесли удары по Корюковскому и Новгород-Северскому районам Черниговской области. В результате атак пострадали шесть человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В Корюковском районе из-за обстрелов возникли пожары в домах и хозяйственных постройках. Травмировались четыре человека, среди них 12-летний ребенок.

Еще два человека пострадали в Новгород-Северском районе. Там в результате российского удара вспыхнул пожар на территории частного домовладения.

Спасатели ликвидировали все пожары.

Напомним, в Киеве количество пострадавших в результате российской атаки возросло до 15 человек. Погибла 46-летняя женщина. Повреждения зафиксировали в шести районах столицы.

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