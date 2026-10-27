Фото: ГСЧС

Российские войска нанесли удары по Корюковскому и Новгород-Северскому районам Черниговской области. В результате атак пострадали шесть человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В Корюковском районе из-за обстрелов возникли пожары в домах и хозяйственных постройках. Травмировались четыре человека, среди них 12-летний ребенок.

Еще два человека пострадали в Новгород-Северском районе. Там в результате российского удара вспыхнул пожар на территории частного домовладения.

Спасатели ликвидировали все пожары.

Напомним, в Киеве количество пострадавших в результате российской атаки возросло до 15 человек. Погибла 46-летняя женщина. Повреждения зафиксировали в шести районах столицы.