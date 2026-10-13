Российские дроны повредили медучреждение в Хмельницкой области

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Об этом сообщил начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, передает RegioNews.

По его словам, во время атаки в медицинском заведении повреждены окна и входная группа. Также получили повреждения автомобили, припаркованные неподалеку.

Четверо находившихся на лечении пациентов получили незначительные травмы. Медики оказали им необходимую помощь.

По предварительной информации, погибших нет.

Напомним, в ночь на 13 октября российские войска атаковали Украину баллистическими ракетами, баражирующими боеприпасами и ударными беспилотниками. Россияне запустили по Украине пять баллистических ракет, девять баражирующих боеприпасов и 108 ударных дронов разных типов, в частности Shahed, "Гербера" и "Пародия".