22:55  12 октября
В Житомирской области погиб молодой мотоциклист
23:55  12 октября
Цены на бензин снова выше: что происходит на АЗС
00:55  13 октября
Актриса Ксения Мишина показали "прилет" в ее ЖК
UA | RU
UA | RU
13 октября 2026, 09:10

Российские дроны повредили медучреждение в Хмельницкой области

13 октября 2026, 09:10
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На протяжении суток российские войска неоднократно атаковали Хмельницкую область ударными беспилотниками

Об этом сообщил начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, передает RegioNews.

По его словам, во время атаки в медицинском заведении повреждены окна и входная группа. Также получили повреждения автомобили, припаркованные неподалеку.

Четверо находившихся на лечении пациентов получили незначительные травмы. Медики оказали им необходимую помощь.

По предварительной информации, погибших нет.

Напомним, в ночь на 13 октября российские войска атаковали Украину баллистическими ракетами, баражирующими боеприпасами и ударными беспилотниками. Россияне запустили по Украине пять баллистических ракет, девять баражирующих боеприпасов и 108 ударных дронов разных типов, в частности Shahed, "Гербера" и "Пародия".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Хмельницкая область пациенты БПЛА пострадавшие медзаведения
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
Четверо погибших и 51 пострадавший: последствия российских ударов по Харьковщине
13 октября 2026, 09:43
США якобы угрожали Драпатому и Палисе через удары по НПЗ РФ
13 октября 2026, 09:27
Россия атаковала Украину баллистикой и 117 дронами: сколько целей сбило ПВО
13 октября 2026, 08:51
Российские дроны атаковали Ровно и Сарненщину: что известно о последствиях
13 октября 2026, 08:29
Руководил бандой из тюрьмы: на Львовщине разоблачили мошенников, которые присваивали дроны
13 октября 2026, 08:16
Минус два танка, семь бронемашин и 1390 военных: потери РФ за сутки
13 октября 2026, 07:58
Во Львовской области после падения дрона загорелись три жилых дома
13 октября 2026, 07:36
На Запорожье из-за атак РФ ранены пять человек
13 октября 2026, 07:24
Ракетный удар по Харькову: из-под завалов достали тела троих погибших
13 октября 2026, 07:08
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
Все публикации »
Игорь Луценко
Сергей Фурса
Николай Княжицкий
Все блоги »