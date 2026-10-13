Россия атаковала Украину баллистикой и 117 дронами: сколько целей сбило ПВО

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 13 октября российские войска атаковали Украину баллистическими ракетами, боражирующими боеприпасами и ударными беспилотниками

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

С 18:00 12 октября противник выпустил по Украине пять баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 из Брянской области РФ, девять баражирующих боеприпасов "Бандероль"/"Дань-Т" и 108 ударных беспилотников Shahed, "Гербера" и дронов-и. Из общего количества ударных БпЛА 74 были реактивными.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным на 08:00, противовоздушная оборона сбила или подавила 88 вражеских беспилотников, в том числе 58 реактивных Shahed.

В то же время, зафиксировано попадание средств воздушного нападения на 17 локациях. Еще на семи локациях упали обломки сбитых целей.

Кроме того, российские боражирующие боеприпасы попали в Харькове. Часть из них не достигла своих целей.

Напомним, вечером 12 октября российские войска нанесли массированный удар по Харькову. По предварительным данным, российская армия применила по гражданской инфраструктуре города 10 ракет типа "Бандероль". В результате атаки погибли трое человек.