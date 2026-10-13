На Запорожье из-за атак РФ ранены пять человек
За прошедшие сутки российские войска нанесли 910 ударов по 58 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает RegioNews .
По его словам, в результате вражеских атак по Запорожью, Запорожскому и Пологовскому районам ранения получили пять человек.
Российские войска применяли авиацию, беспилотники, реактивные системы залпового огня и артиллерию.
В частности, оккупанты осуществили 23 авиационных удара по ряду населенных пунктов области, среди которых Кушугум, Камышуваха, Орехов, Преображенка, Таврическое и Васильевское.
Больше всего атак пришлось на беспилотники. В общем зафиксировали 743 удара БпЛА различных модификаций, преимущественно FPV-дронов. Под атакой находились Запорожье, Вольнянск, Степногорск, Орехов, Гуляйпольское и десятки других населенных пунктов.
Кроме того, российские войска пять раз обстреляли область из реактивных систем залпового огня. Еще 139 ударов нанесли из артиллерии.
В результате обстрелов повреждены жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры. Поступило 75 сообщений о разрушении.
Напомним, накануне оккупанты атаковали Днепр и Павлоград Днепропетровской области. Ранены шесть человек. Часть пострадавших госпитализирована.