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13 октября 2026, 07:24

На Запорожье из-за атак РФ ранены пять человек

13 октября 2026, 07:24
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Фото: Совет обороны Запорожской области
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За прошедшие сутки российские войска нанесли 910 ударов по 58 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает RegioNews .

По его словам, в результате вражеских атак по Запорожью, Запорожскому и Пологовскому районам ранения получили пять человек.

Российские войска применяли авиацию, беспилотники, реактивные системы залпового огня и артиллерию.

В частности, оккупанты осуществили 23 авиационных удара по ряду населенных пунктов области, среди которых Кушугум, Камышуваха, Орехов, Преображенка, Таврическое и Васильевское.

Больше всего атак пришлось на беспилотники. В общем зафиксировали 743 удара БпЛА различных модификаций, преимущественно FPV-дронов. Под атакой находились Запорожье, Вольнянск, Степногорск, Орехов, Гуляйпольское и десятки других населенных пунктов.

Кроме того, российские войска пять раз обстреляли область из реактивных систем залпового огня. Еще 139 ударов нанесли из артиллерии.

В результате обстрелов повреждены жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры. Поступило 75 сообщений о разрушении.

Напомним, накануне оккупанты атаковали Днепр и Павлоград Днепропетровской области. Ранены шесть человек. Часть пострадавших госпитализирована.

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