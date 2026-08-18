У Печенігах 18 і 19 серпня оголосили днями жалоби за загиблими

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У Печенізькій громаді Харківської області 18 та 19 серпня оголосили днями жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару по центральній частині селища

Про це повідомив Печенізький селищний голова Олександр Гусаров, передає RegioNews.

За його словами, станом на 12:00 відомо про 10 загиблих та 20 постраждалих. Водночас кількість жертв і поранених ще може змінитися.

"Щирі співчуття родинам загиблих, усім, хто сьогодні втратив своїх рідних і близьких. Для нашої громади це величезна трагедія", – наглосив Гусаров.

Пошкоджено також більше десяти домоволодінь, кафе, магазинів, закладів обслуговування та громадського харчування.

На місці атаки продовжують працювати екстрені та оперативні служби.

Нагадаємо, 18 серпня близько 08:40 російські військові завдали удару по селищу Печеніги Чугуївського району. Внаслідок атаки загинули 10 людей. Було відомо, що ще 17 цивільних дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відповість на російський удар. Водночас він закликав міжнародних партнерів посилювати тиск на Росію та підтримувати Україну.