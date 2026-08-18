Росіяни вдарили по людному перехрестю в Печенігах: фото з місця трагедії

Фото: ДСНС Харківщини

Президент Володимир Зеленський відреагував на ранковий російський удар по Печенігах Харківської області

Про це він написав у Фейсбук, передає RegioNews.

Зеленський зазначив, що російські війська вдарили по людному перехрестю, де розташовані пошта та магазини, а навколо – житлові будинки.

"Станом на зараз відомо про десятьох загиблих. Мої співчуття рідним і близьким. Багато людей поранені, їм надається вся необхідна медична допомога", – повідомив президент.

За його словами, рятувальники вже ліквідували пожежу, а на місці продовжують працювати екстрені та оперативні служби.

Зеленський заявив, що Україна відповість на російський удар. Водночас він закликав міжнародних партнерів посилювати тиск на Росію та підтримувати Україну.

"Не менш важливо, щоб партнери теж доповнювали наші справедливі кінетичні відповіді своїми кроками в тиску на Росію та підтримці України", – наголосив глава держави.

Нагадаємо, 18 серпня близько 08:40 російські військові завдали удару по селищу Печеніги Чугуївського району. Внаслідок атаки загинули 10 людей. Ще 17 цивільних дістали поранення різного ступеня тяжкості.