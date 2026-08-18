Ракетний удар по Печенігах: кількість постраждалих зросла до 17

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Кількість постраждалих унаслідок російської атаки на селище Печеніги Харківської області зросла до 17 людей

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

На місці працюють бригади медиків та інші екстрені служби. Постраждалим надають необхідну допомогу.

За попередніми даними Офісу Генерального прокурора, російські війська застосували дві малогабаритні крилаті ракети "Бандероль".

Внаслідок атаки пошкоджено магазини, кафе та автомобілі.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей, за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 18 серпня близько 08:40 російські військові завдали удару по селищу Печеніги Чугуївського району. Внаслідок атаки загинули 10 людей. Було відомо, що ще восьмеро цивільних дістали поранення різного ступеня тяжкості.